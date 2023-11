Luccas Carlos lança o álbum “Dois” nesta terça feira (07)

Com o Rio de Janeiro como pano de fundo, o cantor apresenta novo projeto com participações de BK’, Yunk Vino e Maui

Após 6 anos do lançamento de seu primeiro álbum, o “UM”, seguido de mais outros 3 álbuns ao longo de sua carreira, Luccas Carlos promove uma espécie de volta no tempo e lança o disco “Dois” nesta terça feira (07), pelo selo Slap, disponível em todas as plataformas digitais.

Com participação de BK’, Yunk Vino e Maui, o projeto não chega a ser uma continuidade literal do disco “UM”, mas sim o reflexo de vivências que o artista experimentou naquela época e que de alguma forma se repetiram no momento em que estava compondo o novo disco, o que o inspirou a chamar a nova obra de “Dois”.

Ouça o álbum em todas as plataformas digitais: https://slap.lnk.to/Dois

Com um total de 11 faixas, o álbum “Dois” não apenas revela a versatilidade sonora de Luccas Carlos – que explora um mosaico de gêneros que vai do R&B ao trap, passando pelo drill e jersey -, mas também nos presenteia com as colaborações e a combinação de influências e parcerias, que tornam a audição do disco uma experiência musical completa. “Assim como no “Um”, neste novo álbum eu falo muito de relacionamento, mas dessa vez é mais conectado com o que eu vivi e não só com a música em si. Sinto que agora que estou mais velho, gosto de falar e explorar essas coisas de uma forma mais profunda Estou muito animado com esse álbum”, comenta.

O pano de fundo do disco é o Rio de Janeiro, cidade em que o cantor nasceu, e algumas faixas apresentam uma batida mais leve e de verão como “DJAVAN” e “Onde Você Tava? pt. 2” (uma referência à faixa “Onde Você Tava”, presente no álbum “Um”). Outro destaque do álbum é a música “NEBLINA pt. 2”, segunda parte do sucesso de seu primeiro disco, com beat de Pedro Lotto e influências de jersey do artista Lil Uzi Vert. A música ganha também um videoclipe, que será lançado na sexta-feira, dia 10 de novembro, e mostra Luccas como funcionário de um karaokê que no meio da noite traz sua outra faceta quando sobe ao palco e se transforma em cantor.

Luccas comenta que a capa do álbum é inspirada em uma foto de um artista que ele gosta muito e que retrata um dia típico de praia no Rio de Janeiro, além de ser uma forma de expressar a falta que sente da praia. “Quando me mudei para São Paulo comecei a sentir saudade de uma coisa que nem prestava tanta atenção, a praia. Agora comecei a visitar mais o Rio, pelo menos três vezes no mês, e isso me faz muito bem”, afirma o artista, que junto com o disco também apresenta sequência de visualizers que dão vida a cada um dos personagens da foto da capa: como o vendedor de mate, o sósia do cantor Ne-Yo, ou o casal que parece recriar a famosa cena romântica do longa-metragem Cidade de Deus entre Angélica e Bené.

O projeto “Dois” ainda ganha um mini documentário que será lançado ainda neste fim de ano e acompanha diversos momentos de construção do álbum, que para além dos bastidores do clipe, explora a vivência e a rotina de trabalho do processo de criação do disco.

Com quatro álbuns (quatro de estúdio e um ao vivo) já lançados, o artista acumula mais de 3,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify e aproximadamente 165 milhões de visualizações em seu canal do YouTube.