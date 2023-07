Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, no Riacho Fundo II, recebe festa julina

Os festejos contarão com shows, comidas típicas e entretenimento para a comunidade do Riacho Fundo II e região

A comunidade do Riacho Fundo II e áreas vizinhas se preparam para desfrutar de três dias repletos de entusiasmo, tradição e sabores no evento intitulado “Nossa Cultura, Nossa Música”. Agendada para o próximo fim de semana, nos dias 7, 8 e 9 de julho, a festividade promete envolver os moradores em uma atmosfera festiva, repleta de atrações culturais, gastronomia típica, shows ao vivo e muito mais. A celebração gratuita ocorrerá na Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, situada no coração da Região Administrativa do Riacho Fundo II.



Promovido pelo HDUN – Humanidade e Diversidade Unida, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), o evento julino é uma verdadeira valorização das raízes culturais brasileiras, trazendo à tona as tradições regionais para o público do Distrito Federal.



Para viabilizar a festa, o estacionamento da igreja se transformará em um autêntico arraial, com barracas coloridas repletas de iguarias, brincadeiras e jogos típicos. Os participantes poderão se divertir nas barracas de pescaria, correio elegante, argola e outras, garantindo momentos de entretenimento para toda a família. A entrada para o evento é gratuita, possibilitando que pessoas de todas as idades possam participar e aproveitar a festa.



Durante o “Nossa Cultura, Nossa Música”, o produtor cultural, apresentador e audiodescritor de eventos, Cacá Silva, estará à frente de todas as programações, proporcionando uma energia contagiante. O público poderá desfrutar do show de Nego Rainner, com um repertório de forró repleto de ritmo e alegria. Em seguida, Leandro e Ferraz subirão ao palco para animar a todos com os maiores sucessos do piseiro, seguido pelas duplas sertanejas Zé Mulato e Cassiano, e Roni e Ricardo.



No sábado, o grupo Collo de Mainha promete fazer todo mundo dançar ao som do autêntico forró pé de serra, seguido pela banda Xero no Cangote, Duda Martins e Alisson e Ariel. No domingo, a festa ficará por conta do Forró Balançado, Zé Lucas e Léo Costta. O DJ Dux também animará o público com o melhor do repertório festivo.



Márcio Silva, coordenador do evento e paroquiano está à frente da produção da festa e reconhece que uma festa julina não estaria completa sem as deliciosas comidas típicas, muita animação e uma atmosfera abençoada pela Medalha Milagrosa Ele destaca que essa é uma festa para toda a comunidade, oferecendo aos participantes a oportunidade de saborear quitutes tradicionais, como canjica, quentão, caldos quentes e outras delícias que fazem parte do cardápio festivo dessa celebração.



Para Cacá Silva, apresentador e audiodescritor, estar no Riacho Fundo II para celebrar uma das manifestações culturais mais ricas do Brasil é um presente para sua carreira, especialmente em um momento em que a inclusão é fundamental para o consumo de arte, cultura e lazer no Distrito Federal.



“A festa julina é um momento especial em que as pessoas se reúnem para celebrar a cultura brasileira, suas tradições e sabores. Estamos extremamente entusiasmados em trazer o projeto ‘Nossa Cultura, Nossa Música’ e proporcionar momentos de alegria e confraternização para toda a comunidade”, afirmou o mestre de cerimônias.



Serviço

Nossa Cultura, Nossa Música

Quando: 7 a 9 de julho, a partir das 20h

Onde: Estacionamento da Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa

Entrada: Franca

Classificação: Livre