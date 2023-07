Gabi Fernandes e Tamires, da Seleção, se juntam em música especial para a Copa do Mundo

A cantora e a jogadora de futebol gravaram esse dueto para homenagear as mulheres da Copa do Mundo feminina

“O que faz ela sorrir / Não deixa ela desistir”, canta Gabi Fernandes em seu mais novo single, “Ela Escreve A Própria História”, dueto gravado ao lado da capitã da Seleção Brasileira Feminina de Futebol em homenagem à Copa do Mundo feminina. Lançado nessa sexta (07), as duas vozes se unem numa letra inspiradora sobre a força das mulheres.



Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a música foi escrita por um time somente de mulheres e conta a história de muitas jogadoras de futebol – que batalham muito todo dia para estarem no local onde estão. Em julho, as maiores seleções femininas do mundo irão se encontrar na Copa do Mundo e Gabi quis honrar esse momento.



Antes de se dedicar à música, seja no mundo do sertanejo ou pagode, Gabi Fernandes era, também, jogadora de futebol e relembra muito sobre os desafios que passou antes de escolher outro caminho de vida. “A letra fala de mulheres que escrevem a própria história. Mulheres que são como ela [Tamires] e como eu. E a gente segue escrevendo a própria história todo santo dia”, diz a cantora paulista.



Para Tamires, a gravação de “Ela Escreve A Própria História” foi um momento muito especial, especialmente já que acompanha a trajetória de Gabi desde os campos. Celebrando esse lançamento ao lado da cantora, a jogadora de futebol já brinca negando seu futuro no mundo da música.



O lançamento também irá receber, nessa sexta (07), 11h, um videoclipe inspirador e especial, criado especialmente para esse lançamento, homenageando a história e os desafios de muitas mulheres dentro do mundo do futebol.