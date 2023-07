Ninho das Artes abre inscrições para oficinas em creches da Cidade Estrutural

Com o objetivo de fortalecer as creches e formar agentes comunitários multiplicadores por meio de oficinas e feiras colaborativas, a ação inaugura segunda etapa no DF

O projeto “Ninho das Artes” está entrando em sua segunda etapa, celebrando os resultados positivos da primeira fase. Foram realizadas 100 capacitações em cinco oficinas no Recanto das Emas, que incluíram a criação de uma Feira Colaborativa e a apresentação de fábulas. Agora, é a vez das creches e comunidades da Cidade Estrutural se beneficiarem dessa iniciativa. A partir de 3 de julho, serão oferecidas atividades para as comunidades das creches São Francisco e Tia Tatá, na Estrutural. O projeto abrange desde atividades lúdicas para as crianças até oficinas de capacitação destinadas à comunidade.



O Ninho das Artes é promovido pelo Instituto Cidade Céu e patrocinado pela Neoenergia Brasília por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).



Alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) adotados pelo edital Transformando Energia em Cultura, da Neoenergia, o Ninho das Artes trabalha com os seguintes pilares: cultura, educação, trabalho e comunidades sustentáveis dentro das creches do Distrito Federal.



Durante o cronograma, a iniciativa oferecerá 100 horas/aula por Região Administrativa ao corpo da creche (monitores, merendeiros, professores, auxiliares e pais de alunos), contemplando conteúdos teóricos e práticos sob coordenação pedagógica. Para as crianças, haverá atividade lúdica, a fábula “O Coelho e o Casamento da Onça”, adaptada por Sérgio Maggio, do universo de fábulas de Monteiro Lobato.



À frente do Ninho das Artes, o produtor cultural e presidente do Instituto Cidade Céu, Jones Schneider, relata: “O Ninho das Artes estende e aprofunda os laços comunitários que já existem em torno dessas creches.“As oficinas realizadas no Recanto das Emas revelaram a possibilidade de ampliar o conhecimento das comunidades, favorecendo uma fonte de renda e disseminando os conceitos de reciclagem e consciência ambiental”, celebra.



Quanto à geração de renda nas comunidades atendidas pelas creches, o projeto buscará promover o crescimento econômico. Após a conclusão das oficinas, a comunidade administrará suas feiras colaborativas, com os produtos confeccionados durante as aulas. O presidente do Instituto Cidade Céu ressalta que a meta é revelar o potencial de agentes comunitários para integrar as oficinas e formar as feiras de maneira sustentável e consistente.

Serviço:

Ninho das Artes – Etapa Estrutural

03 a 21 de julho – Creches São Francisco e Tia Tatá

Programação completa no site oficial: https://ninhodasartes.com/