Rapper Tulinho conta como fugiu do crime em nova faixa: ouça ‘Negócios’

Aos 32 anos, Tulinho vem despontando no cenário do rap nacional ao colocar o “dedo na ferida” e refletir sobre sua vivência enquanto homem preto na sociedade brasileira

Trazendo mensagem de luta, dedicação e superação, o rapper Tulinho lança novo single nesta quarta-feira (5/7). Com produção de Smoker Chriss, “Negócios” é o segundo lançamento do artista em 2023 e também ganha videoclipe no canal da Bendita Gravadora, dirigido por Jean Furquim.



“Negócios” foi uma espécie de refúgio encontrado pelo artista durante um período de dificuldade na época da pandemia de Covid-19. Na ocasião, vivendo uma crise financeira, ele se viu próximo de uma situação que é comum a muitos jovens de realidade periférica: o crime.



Contudo, motivado por seguir sua carreira na música, Tulinho conseguiu se reerguer através de um empreendimento que abriu em casa, trazendo um novo sustento para sua família. Agora, ele busca usar de suas vivências para inspirar outros jovens através do rap. “Nossa melhor arma é a nossa cabeça, a nossa mente”, ressalta.



O artista passou essa mesma mensagem para o produtor musical Smoker Chriss. De realidades parecidas, eles se conheceram por meio do breakdance há 15 anos. “Por situações da vida, ele também se envolveu nessa realidade do crime, mas sempre gostou de fazer beat. Um dia falei que na primeira oportunidade que eu tivesse, tiraria ele do antigo bairro e o traria para morar comigo. Foi isso que eu fiz, assim que consegui ter condição”, lembra.



Aos 32 anos, Tulinho vem despontando no cenário do rap nacional ao colocar o “dedo na ferida” e refletir sobre sua vivência enquanto homem preto na sociedade brasileira. Em sons como “Era Só um Pesadelo” e “Tentei Ser Good Vibes”, o artista usa o hip-hop como refúgio e desabafa sobre sua realidade.