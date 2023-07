Festival Rua é Vida oferece atendimento e programação cultural para população em situação de vulnerabilidade

O Circuito Rua é Vida, iniciado em dezembro de 2022, chega a sua última etapa no próximo sábado, 8 de julho, com a promoção de atividades assistenciais e culturais gratuitas, voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade. E para celebrar e visibilizar esse necessário trabalho social, será realizado o Festival Rua é Vida

A iniciativa, resultado da parceria entre os Institutos Barba na Rua e Rosa dos Ventos, acontece no Setor Comercial Sul, ao lado da Caixa Econômica, a partir das 16h. Além de banho e jantar, o festival terá apresentação do Bando Matilha Capoeira e show da banda Vozes da Rua.



“O projeto Rua é Vida é muito importante para a população de rua, porque além da comida, do banho e da roupa, pensamos em cultura, esporte e lazer. Tivemos a oportunidade de trazer para essa população um pouco mais do que o acalento, mostrando para essas pessoas, por meio da arte, que elas também estão inseridas nesse contexto social e que o governo precisa olhar para essas comunidades, incentivando políticas públicas nesse sentido”, aponta Rogério Barba, idealizador do projeto.



Há 6 meses, o circuito oferece, duas vezes por mês, ações que buscam trabalhar a autoestima e a dignidade da população em situação vulnerável, em diversos pontos do DF.



“Durante todo o período de realização do circuito, privilegiamos a cultura popular em nossa programação, por saber de sua conexão natural com a cultura de rua. As pessoas beneficiadas pela iniciativa tiveram contato com manifestações genuinamente brasileiras, em que tinham maior chance de se reconhecer e vivenciar momentos alegres, de lazer e entretenimento”, aponta Stéffanie Oliveira, presidenta da Rosa.



Confira a programação para o próximo sábado (08/06):

16h — Banho.

16h30 — Apresentação do Bando Matilha Capoeira.

17h30 — Show da banda Vozes da Rua.

18h — Jantar.

O Festival Rua é Vida acontece no marco do Circuito Candango de Culturas Populares e conta com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF) e do Governo do Distrito Federal (GDF).

Serviço:

Festival Rua é Vida.

Data: 08 de julho.

Horário: 16h.

Local: Setor Comercial Sul – ao lado da Caixa Econômica Federal.

Redes: https://www.instagram.com/circuitoruaevida/