Menos é Mais confirma a turnê ‘Churrasquinho’ para 2024

Cidades como Natal-RN, Vitória-ES, Recife-PE e, claro, Brasília-DF, receberão o grupo candango

Referência no pagode, o Menos é Mais já se prepara para retornar com a turnê do “Churrasquinho” neste ano. O projeto, que começou com os amigos no “quintal de casa”, em um teste de som e imagem, deu início aos audiovisuais “Churrasquinho” e “Churrasquinho 2”, que já somam mais de 1 bilhão de visualizações no canal do grupo. Ao todo 15 cidades estão confirmadas para receber em 2024 este que é um dos maiores eventos do nicho no Brasil.

Recentemente os integrantes revelaram que nunca imaginaram o tamanho do sucesso que a turnê alcançaria. Desde sua primeira edição, o projeto se esgota em todas as cidades por onde passa e movimenta milhões de brasileiros e admiradores do grupo com as 4 horas de pagode por show.

“Cada ano que passa, essa turnê se supera ainda mais. 2023 foi sem dúvidas muito especial, conquistamos espaços, marcos e metas maravilhosas, e 2024 promete ainda mais. Aguardem que vem coisa boa por aí, e claro, muito churrasquinho” compartilha Duzão.

“É doido quando paramos para pensar na proporção que esse evento tomou e quantas pessoas atingimos com ele. Tudo começou no quintal de uma casa, e hoje, graças a Deus, estamos rodando o Brasil fazendo o que mais amamos fazer: pagode e churrasco” complementa Gustavo Góes.

Algumas informações sobre a turnê de 2024 já chegaram e animaram os fãs. Com um cenário colorido e a referência a um “churrasquinho na laje”, o evento pretende proporcionar ao público uma experiência única. Enquanto cantam os maiores sucessos do pagode, aproveitam com os amigos e com grandes nomes do meio, o que deixa o dia ainda mais especial para os presentes, mantendo a essência dos álbuns.

Serviço

Turnê Churrasquinho 2024 (sujeito a alteração):

Março – Ribeirão Preto

Abril – Natal

Maio – Vitória

Maio – Campos do Jordão

Junho – Belém

Junho – Brasília

Junho – Fortaleza

Julho – Recife

Agosto – Belo Horizonte

Agosto – São Paulo

Agosto – Rio de Janeiro

Setembro – Campinas

Outubro – Floripa

Novembro – Curitiba

Dezembro – Porto Alegre