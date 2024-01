Desfile exibe produção de bordado e corte de costura de alunas de projeto em Planaltina

Após dois meses nos cursos de bordado e corte e costura, as 82 alunas do Programa Voando Alto 3.0 mostrarão trabalhos no Desfile Mulheres de Impacto

Professoras, alunas e convidadas desfilarão com peças produzidas pelos aprendizes do Projeto Voando Alto neste sábado (11), a partir das 17h30, no Complexo Cultural de Planaltina. O evento é um convite ao reconhecimento de mulheres que, em toda a sua simplicidade, impactam positivamente a sociedade.

Após um mergulho de dois meses nos cursos de bordado e corte e costura, as 82 talentosas alunas do Programa Voando Alto 3.0 estão prontas para revelar sua maestria no Desfile Mulheres de Impacto. Este evento não apenas homenageia a influência marcante das mulheres de Planaltina, mas também conta a história de como essas mulheres extraordinárias moldam ativamente o tecido social ao seu redor.

As alunas, agora, saem como uma nova fonte de renda e mais confiantes. Se antes, estavam em situação de vulnerabilidade, agora elas têm todo o apoio para empreender e ser protagonista da própria história. A essência do desfile evidencia a força que se manifesta em cada detalhe, como cada projeto relata uma jornada coletiva de dedicação. É mais do que um desfile de moda; é um desfile de histórias de vida, de sonhos que ganham forma e de mulheres que encontram, umas nas outras, o apoio necessário para voar mais alto.

“É uma celebração da força da mulher como agente de mudança, inspirando outras a levantarem-se, acreditarem em si mesmas e contribuírem para um mundo mais inclusivo e equitativo”, conta Tetê Vaz, presidente do Instituto Entre Nós.

Além das habilidosas professoras e alunas, o desfile contará com a participação de mulheres que desempenharam papéis significativos na história do DF, contribuindo para a sociedade de maneiras diversas. Todas as modelos desfilarão com peças produzidas pelo Instituto Entre Nós. Além disso, haverá um espaço para artesãs venderem os itens produzidos durante as oficinas.

Serviço

Desfile Mulheres de Impacto

Data: 11/01, às 17h30

Local: Complexo Cultural de Planaltina

Mais informações: https://www.instagram.com/institutoentrenos/