Shopping promete aventura e diversão nas férias de início de ano

Atração gratuita voltada para o público infantil estará no Conjunto Nacional de 11 de janeiro a 04 de fevereiro

O Conjunto Nacional preparou uma programação para os pequenos aventureiros que estão em período de férias. As atividades do Aventura no Conjunto iniciam-se na próxima quinta-feira, dia 11 de janeiro e seguem até 04 de fevereiro, com acesso gratuito. A atração está no localizada no 1º piso, próximo a loja Renner e para participar basta se inscrever via aplicativo do Conjunto.

Nossos exploradores irão se divertir em uma jornada cheia de desafios que testam os limites de uma maneira legal. São brinquedos que incluem cama de gato, túnel, escorrega e piscina de bolinhas de uma forma nunca vista em um cenário incrível e desenhado para a aventura.

O Aventura do Conjunto é um circuito de férias voltado para crianças, baseado no universo dos escoteiros, enfatizando enigmas, desbravamento e diversão. Projetado para desafiar as crianças, o percurso oferece oportunidades de aprendizado sobre a natureza, promove habilidades de orientação, resolução de problemas e trabalho em equipe. Além disso, busca instigar a curiosidade, desenvolver valores como cooperação e respeito pela natureza, proporcionando uma experiência educativa e divertida marcada por uma jornada de descobertas emocionantes.

SERVIÇO

Aventura no Conjunto

Horários: 11h às 19h⠀

Local: 1º piso, próximo à Renner⠀

Entrada gratuita