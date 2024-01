Otto abre agenda de 2024 do Infinu

Cantor e compositor pernambucano se apresenta em Brasília neste sábado (13)

A agenda de eventos de 2024 do centro cultural Infinu, Comunidade Criativa presente na quadra 506 da W3 Sul, será aberta em grande estilo no próximo sábado (13), às 21h, com a apresentação meteórica do cantor, compositor e percussionista Otto. O espaço que congrega gastronomia, moda e a economia criativa do DF será palco de uma apresentação inesquecível em que os fãs do músico pernambucano vão poder curtir seus principais sucessos e versões de canções que encantaram e encantam o público ao longo de 30 anos de carreira.

Otto é conhecido por sua transversalidade musical ao combinar elementos rítmicos — manguebeat, brega, batidas eletrônicas, rock e samba — em batidas digitais e criações instrumentais peculiares, que marcam a sua trajetória nacional e internacional. Agora, em Brasília, ele chega com seu show em formação reduzida revisitando sua produção, brindando o público com seus principais sucessos e versões de canções com significado afetivo em sua trajetória e acompanhado de um power trio formado por Júnior Boca (guitarra), Beto Gibbs (bateria) e Meno del Picchia (baixo).

Sobre a sua passagem por Brasília neste fim de semana, o multiartista se declara apaixonado pela capital do País e pela musicalidade que permeia o Centro-Oeste. “A minha expectativa sempre é de encontrar um público amoroso, antenado, vibrante, inteligente e muito bonito, que sempre estão junto comigo, a capital federal tem algo muito vivo, original, diversificado, o Brasil tá ali todo misturado”, comemora Otto.

Serviço

Infinu apresenta: Otto em Brasília (Apresentação única)

Local: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela Praça das Avós

13 de janeiro de 2024 (sábado)

A partir das 21h

Entrada gratuita, mediante retirada no Sympla

Classificação: 16 anos

Mais informações: (61) 98292-8194 /@infinubsb