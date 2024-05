Festival Sambadeiras leva shows ao Taguaparque e à Casa de Cultura do Guará

Martinha do Coco, Renata Jambeiro e oficina de samba de roda com as descendentes de Dona Dalva do Samba são algumas das atrações do Festival Sambadeiras. Neste sábado (25/05) e no domingo (26/05) o Taguaparque recebe a programação gratuita. Já no primeiro fim de semana de junho o palco será a Casa de Cultura do Guará.

Essa é a segunda edição do Festival, que tem como proposta abrir espaço para mostrar a importância feminina na cultura popular, ressaltando também a participação das portadoras de deficiência. “Precisamos de ações culturais que coloquem a mulher como protagonista de sua existência. Não em caráter de resistência, que pressupõe ‘suportar sem alterações ou danos’, mas em um movimento libertador, no qual as mulheres encontrem lugar de fala, independentemente da origem, da cor da pele, da religião, opção de gênero ou qualquer outro modo de viver”, defendeu a artista Dani Ribeiro, idealizadora do Festival e deficiente visual desde o nascimento.

A programação reúne seis cantoras de samba que se destacam no cenário musical do DF, apresentação do Coletivo Sambadeiras de Roda, formado só por mulheres, além de show da neta e da filha de Dona Dalva Damiana de Freitas, conhecida como a rainha do samba de roda. No evento, Any e Ana Olga trarão um pouco do ritmo do Recôncavo Baiano.

A 2ª edição do festival prevê acessibilidade estrutural por meio de reserva de espaços para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, portadores de deficiência e guia de cegos. As apresentações também contarão com tradução em LIBRAS.

O Festival Sambadeiras é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e da Agenda Cultural Brasília.

PROGRAMAÇÃO



Sábado – 25/05 e 1º/06



19h Kiki Oliveira ( Samba – DF)

20h – Rosemaria (Samba – DF)

21h – Martinha do Coco (Coco de Roda/ Ciranda – DF)

22h – Any e Ana Olga (neta e filha de Dona Dalva – Samba de Roda do recôncavo baiano – BA)



Domingo 26/05 e 02/06



16h – Oficina de Samba de Roda com Any e Ana Olga (neta e filha de Dona Dalva – BA)

17h – Sambadeiras de Roda (Samba – DF)

18h – Cris Pereira (Samba – DF)

19h – Dani Ribeiro ( Samba – DF)

20h – Renata Jambeiro ( Samba – DF)

SERVIÇO:

Festival SambadeirasQuando: 25 e 26 de maio – Taguaparque | 01 e 02 de junho – Casa de Cultura do Guará. Sábados e Domingos, a partir das 16h.

Quanto: Entrada Franca