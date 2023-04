Festival Ilumina 2023 celebra música, conexão e consciência na Chapada dos Veadeiros

Com shows, yoga, vivências e rodas de conversa, evento prepara programação eclética para a sua 9ª edição

Despertar a conexão consigo mesmo e com o mundo a sua volta. Essa é a missão do Festival Ilumina 2023, que movimentará a Chapada dos Veadeiros nos dias 7, 8 e 9 de julho. Em sua 9ª edição, o evento vai muito além de um festival de música com uma programação diversa e reflexiva que une shows, yoga, dança, vivências e debates.



A experiência de três dias no paraíso do Cerrado tem como objetivo promover encontros com a natureza e a espiritualidade, possibilitando a troca de emoções e pensamentos que transformam o mundo.



Entre as atrações já confirmadas, estão as apresentação musicais Dandara Manoela, Francisco El Hombre, Fanta Konatê, Flávia Wenceslau; rituais ancestrais com a Sussa Kalunga e a Saudação Nahua do México Antigo; vivências de Canto, Dança Astrologia, Yoga Dance, Dança dos Orixás, Dança Afro; rodas de conversa sobre Meio Ambiente, Emergência Climática e Desafios Planetários, Cultura ancestral e povos originários.



Festival Ilumina 2023

Data: 7, 8 e 9 de julho

Local: Chapada dos Veadeiros

