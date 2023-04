Rafa Kalimann posta primeira foto do seu namorado e assume romance

Apresentadora abriu álbum de fotos na redes sociais e não teve medo de virar a página da sua vida, olhando para frente ao compartilhar fotos do seu novo affair, Antônio Bernardo

Contei para vocês que Rafa Kalimann estava dando o que falar na web com o seu novo gatinho, Antônio Bernardo Palhares, mas até então a musa não tinha se declarado publicamente para o seu namorado. Não demorou muito para o desejo das fofoqueiras se realizar, porque ele abriu um álbum de fotos e mostrou que está cheia de amor para dar e vender.

Nas imagens é possível ver Antônio Bernardo Palhares, com quem foi flagrada aos beijos no aeroporto do Rio de Janeiro. O empresário engatou um romance com a Global logo após o término com José Loreto.

“Espalhe amor acima de tudo, ele sabe o caminho de volta”, escreveu Kalimann na legenda da publicação. Os fãs e amigos não deixaram de comentar e desejar felicidades ao casal.