“Ferrock Calendário Cultural” celebra os 52 anos de Ceilândia e o aniversário de Brasília com grandes nomes do rock candango

No aniversário da capital, projeto ocupa a Praça Ferrock em evento gratuito

O “Ferrock Calendário Cultural 2022/2023”, promovido pelo Centro Cultural Ferrock, tem como objetivo valorizar a cultura local e oferecer entretenimento para a população da cidade de Ceilândia, que acaba de completar 52 anos de história. O projeto conta com a realização de várias atividades culturais, sendo sete delas em escolas públicas de Ceilândia e um grande show na Praça Ferrock em comemoração aos 63 anos de Brasília.



A primeira fase do Calendário Cultural, o “Ferrock Arte nas Escolas”, acontece entre os meses de novembro de 2022 e junho de 2023, com a participação de várias vertentes culturais, entre eles 12 artistas com deficiências visuais, que se apresentam em sete escolas públicas de Ceilândia. A programação inclui, entre outros, apresentações de capoeira, shows musicais, teatro de bonecos e quadrilha junina. O roteiro passa por diferentes áreas da cidade.



A segunda fase do projeto é o “Ferrock Aniversário de 52 anos de Ceilândia e 63 de Brasília. (Ceilândia também é Brasília)”, que acontecerá no dia 21 de abril, aniversário da capital. Um grande show na Praça Ferrock, localizada na QNP 13 do Setor P Norte de Ceilândia. O evento contará com a participação de sete bandas de rock da cidade: DNP, Big Balls, P40, Bazar Band, Baratas de Chernobyl, Terno Elétrico e Os Maltrapilhos. O evento é gratuito e conta com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/DF).



Ari de Barros, um dos idealizadores do projeto, destaca a importância de ações como essa para a cultura e música independente do Distrito Federal. “O Calendário Cultural vai ocupar a Praça Ferrock. É um encontro que representa a força da cultura e da música independente do Distrito Federal. Além de proporcionar diversão para a população, também é uma oportunidade para promover a inclusão e responsabilidade social”, afirma Ari de Barros.



O Centro Cultural Ferrock, que está na atividade há 38 anos, é reconhecido por promover vários projetos no Distrito Federal, oferecendo espaço para que bandas locais possam se apresentar e mostrar seu trabalho para um público maior. E no dia do aniversário de Brasília, a cidade de Ceilândia será palco de um grande show em comemoração às duas cidades. O evento é gratuito e acontece dentro do Calendário Cultural 2022/2023.



Serviço:

Ferrock Calendário Cultural 22/23 – Aniversário de 52 anos de Ceilândia e 63 de Brasília. (Ceilândia também é Brasília)

Quando: 21 de abril (sexta-feira), a partir das 14h

Onde: Praça Ferrock (QNP 13, área especial –Setor P Norte de Ceilândia)

Entrada gratuita

Programação:

14:00 – DNP

14:40 – Big balls

15:20 – P40

16:00 – Bazar Band

16:40 – Baratas de Chernobyl

17:20 – Terno elétrico

18:00 – Os Maltrapilhos

Instagram: @ferrockfestival

www.ferrock.com.br