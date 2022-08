‘Domingo no Parque’ agita os fins de semana na capital

Festa já começa neste domingo (4), com muita música, gastronomia, entretenimento e lazer. A entrada é gratuita

Estreia em setembro, no Parque da Cidade, o projeto Domingo no Parque. O evento, que ocorre todos os domingos do mês nos estacionamentos 10 e 11, promove música, gastronomia, entretenimento e lazer com entrada gratuita.

10 cervejarias e 10 food trucks estão confirmados para este domingo (4). A festa começa a partir das 11h, no estacionamento 10. À tarde, tem pagode com os grupos Samba de Roda da G4 e Zero61 e reggae com a banda Calango de Pedra. Uma das cervejarias confirmadas é a Quatro Poderes.

Nos dias 04, 18 e 25 de setembro, o evento será na área verde próxima ao estacionamento 10 do Parque, e no dia 11 de setembro, no estacionamento 12.

Serviço

Domingo no Parque

Dias 04, 11, 18 e 25 de setembro

Locais: dias 4, 18 e 25 no Estacionamento 10 do Parque da Cidade, e no dia 11, no estacionamento 12

Entrada gratuita