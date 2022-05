Quatro Poderes abre as portas de sua fábrica para o público de Brasília

A Cervejaria Quatro Poderes, com grande atuação no mercado cervejeiro brasiliense, realiza no próximo dia 28 de maio (sábado), o Open House Quatro Poderes abrindo as portas da sua fábrica

Eis que surge uma excelente notícia para os entusiastas e amantes das cervejas artesanais: após 2 anos de pandemia e o mesmo tempo de operação, a cervejaria Quatro Poderes abre as portas de sua fábrica neste próximo sábado (28), a partir das 11h. O evento será realizado nas instalações da cervejaria que ocupa uma área de 1800m2, em São Sebastião, sendo 1200 m2 de área verde onde será montado um Beer Garden especial para a data.

Além da grande atração, o Open House traz uma programação diversificada. As atrações musicais do dia começam às 11:00h, com o DJ Cottonete e na sequência o Trio Virato anima o almoço com Chorinho da mais alta qualidade. Na sequência, muito Rock’n’Roll com as bandas Old is Cool e Amanita e o encerramento em grande estilo com a tradicional banda Magoo.

Durante todo o dia haverá visitas guiadas às instalações da fábrica onde os apreciadores poderão conhecer passo a passo do processo de fabricação das cervejas e degustar a bebida diretamente do tanque.

O evento ainda contará com a presença de Daniel Parga, do Forja Tattoo e David Aires, artista da cidade fazendo caricaturas da galera ao longo do dia. E as novidades não param por aí: para os que estão pensando em produzir sua própria cerveja, a Acerva Candanga – Associação dos Produtores de Cerveja Artesanal do DF vai orientar em como iniciar uma carreira profissional neste maravilhoso mundo de produzir sua própria cerveja.

A praça de alimentação funcionará ao longo de todo evento e contará com a participação de restaurantes consagrados da cidade como Lucas BBQ, Modesto Pizza e Comida Afetiva e Charcutaria Candanga.

Por ser um evento único (a cervejaria não funcionará com bar da fábrica), esta é uma oportunidade imperdível para o público de Brasília.

Os ingressos estão à venda no site www.cervejaria4poderes.com.br e com meia entrada solidária disponível mediante a doação de 1kg de alimento. Em uma parceria com o Instituto Setor Social, uma novidade é a Meia+, onde mediante a doação de 1 agasalho ou cobertor, o ingresso sai por R$15.

Serviço:

Cervejaria Quatro Poderes

Data: Sábado, 28/05/2022

Horário: das 11:00h às 22:00h

Local: Qd. 01 Cj 10 Lote 26, Bonsucesso (São Sebastião), Brasília – DF

Maiores informações pelo WhatsApp 61 99267.2003

Ingressos à venda: www.cervejaria4poderes.com.br