Daniel Furlan se apresenta na Infinu

Multi-artista está em turnê nacional e ainda passará por Florianópolis, São Paulo, Goiânia e Belo Horizonte

Daniel Furlan ficou mais conhecido pelo seu trabalho com o audiovisual, na MTV (com “O Último Programa do Mundo”), no Cartoon Network (com o premiadíssimo “Irmão do Jorel”), no YouTube (com o fenômeno “Choque de Cultura” e o “Falha de Cobertura”), além da HBO (com “Pico da Neblina”) entre outros. Agora, o multi-artista se apresentará em Brasília com o novo projeto, a Tropical Nada, na Infinu, comunidade Criativa, no próximo domingo (28). Ingressos estão à venda pelo sympla.

Desde 2023, Furlan conduz a banda Tropical Nada, que lançou o álbum de estreia pela Deck. Fez uma primeira turnê e em 2024 retorna a circular pelo Brasil. “Eu não imaginava que as pessoas cantariam tão rápido todas as músicas nos shows. Fiquei muito feliz, mas um pouco aflito porque nem eu sabia as letras que eu tinha escrito direito”, comenta Furlan.

No repertório todas as músicas do álbum como “Não Vale Nada”, “Ontem eu Tive um Pesadelo com Você”, “Quem é Meu Pai” e “Beijo de Saliva”. Além dessas, os músicos costumam ameaçar tocar versões inusitadas de Britney Spears e trilhas dos programas ‘Irmão do Jorel’ e ‘O Último Programa do Mundo’.

A Tropical Nada é composta por Daniel Furlan (voz e guitarra), Zé Ruivo (teclados), seu parceiro nas músicas da animação “Irmão do Jorel” e Bento Abreu (bateria/voz), amigo de longa data com quem Daniel já havia trabalhado antes em sua finada banda Ócio.

SERVIÇO

Daniel Furlan em Única Apresentação na Infinu

Domingo, 28 de janeiro

A partir das 19h

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/infinu-apresenta-tropical-nada-em-brasilia/2289668?referrer=t.co

Classificação: 16 anos

Informações/reservas: (61) 99447-8135