Shopping promove barco pirata com mais de 200 mil bolinhas

Atração conta com espaço totalmente PCD e tribogã inflável de 3,5m de altura

Bandana na cabeça, luneta nas mãos e um tesouro a procurar. Livre no mar, sempre vão lhe encontrar: ele é um pirata! Vindo de longe para divertir a criançada, o Barco Pirata: diversão em alto mar atraca no Taguatinga Shopping até o dia 25 de fevereiro para uma verdadeira aventura. O evento ocorre na Praça Central (Piso 1) e é dedicado para crianças de 02 a 12 anos de idade. Serão mais de 200 mil bolinhas numa piscina dentro de um mega navio zarpando com muitos tesouros a bordo, aguardando os desbravadores mais corajosos!

Esta aventura em alto mar oferece opções para todos os gostos: para os desbravadores, um espaço totalmente PCD (com área coberta por piscinas de bolinhas); para os mais radicais, um mega tribogã inflável de 3,5m de altura, onde as habilidades e a agilidade da criançada serão coladas em campo; para os curiosos, jogos de obstáculos desafiam os pequenos piratas pelos mais temíveis mares, aventuras e muita diversão. Completam a atração balanços de coqueiro e espaço com cama elástica.

Durante a brincadeira, as crianças serão acompanhadas por um time especializado de monitores e receberão uma pulseira de identificação.

Serviço

Barco Pirata – Diversão em Alto Mar

Quando: até 25 de fevereiro de 2024.

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Onde: Praça Central (Piso 1) – Taguatinga Shopping

Ingresso: R$ 30 para 30 minutos de brincadeiras. Adicional de R$ 1 por minuto excedido.

*Atração permitida para crianças de 02 a 12 anos de idade.

Para regulamento e mais informações, acesse https://www.taguatingashopping.com.br/