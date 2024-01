Mini-saia: Italo Melo lança feat. com Nilo pela Nine Four Records

Faixa já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm, e ainda conta com clipe no canal do artista

O cantor e compositor Italo Melo lançou nesta sexta-feira, 26 de janeiro, o primeiro dos seus projetos para 2024, trata-se do feat. “Mini-Saia”, que conta com a participação de Nilo. Disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm, o artista da Nine Four Records ainda gravou um clipe, que pode ser assistido em seu canal no YouTube.

Ouça “Mini-Saia”: https://onerpm.link/504977087282

“Mini-Saia” sucede os hits de 2023, como “Sou Fã” – que já passa dos 3M de plays no Spotify, além de “Saudade” e o EP “Romântico, mas não como Antes”. Com a assinatura da Nine Four Records, a música traz o beat característico de TX, beatmaker do selo mas que assume a maioria dos projetos de Italo. Já Nilo é figura carimbada no cenário R&B nas redes sociais.

“Mini-saia é uma faixa inovadora na minha carreira! Foi um experimento novo, me permitir passear pelo R&B, trap, e ainda contou com o Nilo que abrilhantou muito a produção do TX. Já o clipe foi outra experiência a parte, fazer esse mix com o mundo da moda, e como a peça de roupa em questão está inserida. Foi realmente uma experiência inédita e muito incrível pra mim”, destaca o artista.

Inspirado pelo sucesso nas redes sociais, onde a música já circula, Italo Melo decidiu criar um videoclipe que captura a essência da música, assinado pela marca baiana inttuí, do estilista Washington Carvalho. O clipe é concebido como um desfile, contando com um casting exclusivo liderado por Carlos Cruz, responsável pelo projeto “Periferia do Futuro”.

Aos 21 anos, Italo Melo já está deixando sua marca na cena musical de Salvador e do Brasil. Sucessos como “Nega”, “Surtadinha” e a colaboração “Sou Fã” ao lado de Delacruz solidificaram sua presença na indústria. O artista começou sua jornada musical aos nove anos na Escola Reitor Miguel Calmon-Sesi Retiro, em Salvador, sua cidade natal.

Seus covers notáveis, incluindo interpretações de músicas de Delacruz, Péricles e Cristian Bell, renderam a Italo Melo reconhecimento e uma base de fãs em crescimento. No Spotify, acumula quase 95 mil ouvintes mensais, enquanto seu Instagram conta com 115mil seguidores, e seu canal no YouTube se aproxima dos 30 mil inscritos.