Com data em Brasília, Restart anuncia novos shows da turnê “Pra Você Lembrar”

Banda passará por mais cinco cidades ao decorrer do ano com o show de despedida

Os fãs da Restart têm motivos de sobra para comemorar: depois do enorme sucesso em 2023, a banda acaba de anunciar mais datas em 2024 da turnê “Pra Você Lembrar”. Passando por Sorocaba, Santo André, Salvador, Brasília e Goiânia com um grandioso show, a turnê promete fortes emoções. A Restart seguirá realizando verdadeiros espetáculos neste que será o último ano de existência da banda. A abertura das vendas se inicia nesta quarta-feira (17) às 12H.

Em 2023, os primeiros shows da banda após oito anos de hiato ocorreram no Sudeste e no Sul do país, todos de grande sucesso de público e repercussão, e repletos de sucessos que marcaram uma geração inteira. A turnê Pra Você Lembrar teve início em São Paulo, em outubro, lotando duas noites no Espaço Unimed, uma na Fundição Progresso no Rio de Janeiro e o show em Curitiba, consagrando a turnê de despedida como um grande sucesso. Agora a Restart segue por mais cidades e datas no próximo ano e prepara ainda mais novidades.

Com mais de meio milhão de discos vendidos e turnês que moveram multidões, a Restart é um fenômeno não só com suas músicas, mas também com influência na moda e no comportamento de milhares de fãs engajados, com presença massiva, especialmente no universo virtual. Com um simbolismo marcante para uma geração inteira, Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba se apresentam em uma versão mais atualizada e inédita, em sintonia com a modernidade e mais unidos do que nunca, para celebrar essa despedida.

Confira a agenda atualizada da Turnê “Pra Você Lembrar” em 2024:

18 de Maio – Clube de Campo de Sorocaba – Sorocaba, SP

19 de Maio – Clube Atlético Aramaçan – Santo André

3 de Agosto – Em breve Local e Venda – Salvador, BA

9 de Agosto – Em breve Local e Venda – Brasília, DF

10 de Agosto – Arena Multiplace (Laguna) – Goiânia, GO