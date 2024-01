Cerrado Virtual 2024 traz Jah Live e Hélio Bentes ao DF

Tradicional festival reúne grandes nomes do reggae nacional ao Minas Brasília Tênis Clube, no dia 20 de janeiro

Um dos festivais mais tradicionais da cidade chega à capital federal. O Cerrado Virtual, evento que busca levantar a bandeira de conscientização acerca do aquecimento global, será realizado no dia 20 de janeiro, com a apresentação da banda Jah Live e de Hélio Bentes, vocalista da banda Ponto de Equilíbrio. A entrada é gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Jah Live

São nada mais nada menos do que 25 anos de estrada. A banda Jah Live é conhecida de Norte a Sul do Brasil. Composta por Angel Duarte (voz), Bruno Xavier (baixo), Martin Barreiro (bateria), Rodney Silveira (guitarra), Richelmy Oliveira (percussão), Emanuel Ferreira (teclados) e Herik Costa (teclados). Um grande marco da carreira da banda foi a gravação do disco “Se Curvar Jamais”, em 2008, além de “Nossa Vida”. Desde então, os singles “Sonhar”, “Reacender”, “Guerra” e “Ouça” tornaram-se hinos do grupo musical, cantados em coro nos shows.

Atualmente, a banda se apresenta em grandes festivais por todo o país e é convidada para apresentações em outros países, nos maiores festivais, levando a música do Distrito Federal para além das barreiras geográficas e culturais.

Helio Bentes

Helio Bentes nasceu no Rio de Janeiro, mais precisamente em Vila Isabel, berço da música popular. Conhecido por ser o vocalista de uma das principais bandas de reggae do cenário musical brasileiro, a banda Ponto de Equilíbrio, o artista realiza trabalhos paralelos em parcerias de sucesso com nomes como Ivete Sangalo, Marcelo D2, Gabriel o Pensador, entre outros.

O artista tem seu trabalho solo intitulado como OHB “Original Helio Bentes”, projeto que já leva para a estrada há mais de nove anos, circulando por todo o território brasileiro, levando sua presença de palco e voz inconfundíveis e um show exclusivo – sempre aclamado pelo público.

DJ Ocimar

DJ Ocimar tem história e tradição na capital federal. Nas ruas e nas escolas de Ceilândia -DF conheceu e se apaixonou pela arte dos toca discos e, em 1993, deu início à sua carreira como DJ, exercendo um dos elementos da cultura. Formou o coletivo “peso legal” junto com o saudoso DJ Junior Killa e amigos do bairro.

O ícone da cultura hip hop já esteve presente em eventos de grande porte nacionais e internacionais da cultura Black. Eclético, toca de acordo com o evento, domina qualquer equipamento de DJs, como um professor respeitado, deixando claro, que quem manda é o público: “DJ é aquele que toca a música certa, no lugar certo, na hora certa”.

Serviço:

Cerrado Virtual 2024

Data: Dia 20 de janeiro, sábado, às 20h

Local: Minas Brasília Tênis Clube

Entrada: 1 kg de Alimento não perecível

Informações: 61 8131-5649

Realização: Instituto Amada Terra