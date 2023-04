Alguns estabelecimentos que participam do Breakfast Weekend incluem os hotéis Hilton e Novotel, a rede Le Pain Quotidien, Sterna Café e Veríssimo

São Paulo – SP

A terceira edição do Breakfast Weekend começa neste sábado, dia 29, com cerca de 50 endereços que oferecem café da manhã a partir de R$ 24,90. O festival continua até 28 de maio na capital paulista.

Hotéis, padarias, cafeterias e restaurantes criam para o evento gastronômico opções de combo ou de bufê a preços promocionais.



São cinco faixas de valor: R$24,90; R$34,90; R$42,90; R$54,90 e R$84,90, a depender do local.



Entre os participantes estão o hotel Selina, que oferece um combo vegetariano por R$ 24,90. Ele é servido das 7h às 11h e inclui ovos mexidos, pão de fermentação natural, salada de frutas, pedaço de bolo, suco e café.



A rede tem dois endereços em São Paulo, na República (av. Vieira de Carvalho, 99), e na Vila Madalena (r. Aspicuelta, 237).



Outros estabelecimentos que participam do Breakfast Weekend incluem os hotéis Hilton e Novotel, a rede Le Pain Quotidien, Sterna Café e Veríssimo.



As reservas são obrigatórias em alguns locais e podem ser feitas no site breakfastweekend.com.br, onde também é possível ver os menus e endereços.



BREAKFAST WEEKEND

Quando 29/4 a 28/5

Preço De R$ 24,90 a R$ 84,90

Link: https://breakfastweekend.com.br/