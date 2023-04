O evento gratuito que acontece de 27 até 30 de abril, na Praça Central, irá reunir expositores com produtos para os bichinhos de estimação, feira de adoção e até desfile de moda

Você ama pet? Então se prepare porque de 27 até 30 de abril, chega ao Pátio Brasil Shopping, uma feira para lá de especial que traz muitas atividades para os bichinhos de estimação. É a Vila dos Pets, um evento gratuito e completo para quem tem cães e gatos. Quem passar por lá, vai poder conferir barraquinhas com moda pet, brinquedos, acessórios, caminhas, mini circuito de agility, alimentação natural e vestimentas para os animais. Além disso, vai ter aniversário pet, desfiles de moda e dos clubinhos pets. E para quem não tem um bichinho de estimação, esse é o momento ideal para escolher um dos cãezinhos ou gatinhos que estarão disponíveis para uma adoção responsável.



A Vila dos Pets ficará na Praça Central de quinta a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h. No fim de semana, inclusive, haverá um valor diferenciado para o estacionamento do shopping, sendo que aos sábados, o preço único é de R$8 (oito reais), e acesso gratuito aos domingos e feriados.



E claro que o shopping mais tradicional de Brasília também é ‘Pet Friendly’, e seu animalzinho é super bem-vindo nos espaços de circulação do Pátio Brasil. Para oferecer ainda mais tranquilidade aos clientes, são oferecidos gratuitamente saquinhos para recolher as necessidades dos animais. Basta fazer a solicitação no balcão de informações ou acionar algum colaborador do shopping para que seja feita a higienização do local, caso haja necessidade.

Sobre o evento

A Vila dos Pets nasceu em Brasília, agregada à grife de moda JanPets. Expositores e microempreendedores da região, que produzem ou representam produtos pets no Distrito Federal, vão levar as novidades para a Praça Central do Pátio Brasil durante esses quatro dias de evento. A iniciativa é da professora Jane Oliveira, que se curou de uma depressão profunda com atividades de confecção de roupinhas para seus cachorros. O negócio cresceu e ela passou a vender os produtos e promover desfiles de moda pet. Hoje, além de movimentar esse mercado no DF, cada vez mais aquecido, Jane abraça a ação social proporcionando a feira de adoção responsável dos pets, em parceria com ONGs e protetores independentes, que fazem resgates de cães e gatos abandonados ou que sofreram maus tratos.

Serviço

Vila dos pets

Feira de adoção, produtos para pets e desfile de moda

Local: Praça Central do Pátio Brasil

Data: De 27 até 29 de abril

Horário: quinta a sábado, das 10h às 22h. Domingo, 14h às 20h

Entrada gratuita



Pátio Brasil Shopping

Site: www.patiobrasil.com.br

Instagram: @patiobrasil

Telefone: (61) 2107-7400

Endereço: SCS Quadra 07 – Bloco A – Asa Sul

Horário de funcionamento:

▪ Lojas e Serviços: Segunda a sábado – 10h às 22h / Domingos e feriados – 14h às 20h;

▪ Alimentação e Lazer: Segunda a sábado – 10h às 22h / Domingos e feriados – 12h às 20h;

▪ Estacionamento: Sábado R$8,00 (oito reais) / Domingos e feriados: gratuito.