Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Christina também era popular no OnlyFans e conhecida por sua ostentação

São Paulo – SP

Christina Ashten Gourkani, conhecida por ser uma sósia de Kim Kardashian, morreu na última quinta-feira (20), em um hospital da Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com o The Sun, a modelo de 34 anos tinha passado por uma cirurgia plástica horas antes de morrer e os familiares estão fazendo uma campanha de arrecadação on-line para juntar fundos para o funeral.



No site da ação, a família afirma que a morte de Christina foi “repentina e trágica” e indica que houve um suposto “homicídio relacionado a um procedimento médico”. “É com profunda tristeza e um coração partido imensamente pesado que temos que compartilhar a morte mais devastadora, infeliz e inesperada de nossa linda e amada filha e irmã Christina Ashten Gourkani”, diz um trecho do texto.



A meta dos familiares é arrecadar US$ 40 mil (cerca de R$ 202 mil) e, até as 15h30 desta quarta-feira (26), foram recebidos US$ 4,5 mil em doações.



Com mais de 600 mil seguidores no Instagram, Christina também era popular no OnlyFans e conhecida por sua ostentação. Nas redes sociais, era comum vê-la com bolsas de grife, carros de luxo e diferentes biquínis e óculos de sol, com visitas em locais como Aspen, Las Vegas e Nova York.