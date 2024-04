Adocica Meu Amô com Adriana Samartine

Vai ter folia filantrópica no aniversário de Brasília! Após quatro anos, o tradicional bloco de pós-carnaval Adocica Meu Amô volta para animar os foliões. O evento beneficente acontece neste sábado, no estacionamento do Gilberto Salomão, das 14h às 22h, e pretende bater recorde de arrecadação de alimentos em comparação aos anos anteriores.

O bloco “Adocica com Adriana Samartine” abre as apresentações e traz os maiores sucessos do carnaval 2024 com atrações como Bloco Cansadas e Gostosas, Doze por Oito, DJ Futuro, DJ Blandim, além de participações especiais surpresa.

Eleita madrinha do Bloco Adocica, Adriana Sarmartine, que participou de todas as edições, ressalta a importância do evento, criado quando Brasília ainda não tinha um carnaval de rua tão popular. “Participo do Adocica desde a concepção do projeto. Começou pequeno, para 80 pessoas e foi crescendo e ganhando o coração das pessoas. Voltar no final de semana no aniversário de Brasília é muito simbólico. Estou ansiosa para colocar o bloco na rua, porque o carnaval na capital federal só termina depois do Adocica”, garante a cantora.

O voucher para participar da folia é uma cesta básica, que será doada para instituições carentes do Distrito Federal. Quem fez a doação com a aquisição do voucher em 2020 terá o crédito e entrada garantida no bloquinho de 2024.

Adocica Meu Amô

Sábado (20/4), das 14h às 22h, no Estacionamento Gilberto Salomão, no Lago Sul. Voucher: cesta básica (R$ 45 – arroz, feijão, macarrão, óleo, biscoito, café e açúcar). É possível doar a cesta básica também por meio da Bilheteria Digital e retirar o voucher. Não haverá troca de cestas básica hoje, no local do evento. Classificação Indicativa: 16 anos.