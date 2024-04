Comemorações do aniversário de Brasília invadem a agenda de fim de semana

Brasília celebra seus 64 anos neste domingo (21) e, para comemorar, o fim de semana está recheado de atrações para todos os gostos que vão ocupar diferentes regiões do Distrito Federal.

O DJ Alok e artistas como Xand Avião e Jorge Aragão são alguns dos destaques. A programação também conta com a banda Capital Inicial, show intimista de Nando Reis ao lado do filho Sebastião Reis e o espetáculo “O pior de mim” com a atriz Maitê Proença na Caixa Cultural. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (19) e domingo (21).

Show com o DJ Alok

A atração mais aguardada pelo público é a do DJ Alok, no próximo sábado (20), na Esplanada dos Ministérios. O show terá um palco em formato de pirâmide, além de participações especiais. No evento, o artista vai lançar seu novo álbum, além de fazer uma apresentação exclusiva para o aniversário da cidade.

Foto: Divulgação

Alok

Dia: Sábado (20)

Local: Palco Brasil na Esplanada dos Ministérios Horário: a partir das 18h

Entrada gratuita

Xand Avião na Torre de TV

Já no domingo (21), o cantor Xandi Avião, se apresenta na Torre de TV, com presença confirmada da dupla Enzo e Rafael. Um show para ninguém botar defeito.

Foto: Reprodução

Xand Avião, Enzo e Rafael

Dia: Domingo (21)

Local: Torre de TV

Horário: a partir de 17h

Entrada gratuita

Jorge Aragão na Torre Digital

Ainda no domingo (21), o cantor Jorge Aragão se apresenta em um show na Torre Digital, a partir das 18h.

Foto: Reprodução

Jorge Aragão na Torre Digital

Dia: Domingo (21)

Local: Torre Digital

Horário: a partir de 18h

Entrada gratuita

Música Urbana: 64 Anos de Brasília

Capital Inicial convida Zélia Duncan, Scalene, Plebe Rude e Marcelo Bonfá para subir ao palco da Arena BRB Nilson Nelson, neste sábado (20). O show uma nova versão do evento que parou Brasília em 1984, o Música Urbana.

Foto: Divulgação

Música Urbana: 64 Anos de Brasília

Data: 20 de Abril de 2024, Sábado

Horário: 19h

Local: Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: Eventim

Nando Reis e Sebastião Reis

Nando Reis volta à capital nesta sexta-feira (19), para um show intimista no Centro de Convenções Ulysses ao lado do filho, Sebastião Reis, que assume os violões trazendo a magia de releituras das canções que se imortalizaram na voz do cantor. Desde que lançou o disco Voz e Violão – no Recreio -, em 2016, Nando Reis percorre o Brasil e o mundo em um show acústico com canções que marcaram sua carreira como “All Star”, “Relicário” e “Luz dos Olhos”.

Nando Reis em Brasília

Data: 19 de abril

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação: 14 anos

Ingressos: Bilheteria Digital

Cinema ao Ar Livre no CCBB

Nos dias 20 e 21 de abril, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília se prepara para celebrar os 64 anos da capital, com sessões de cinema ao ar livre. No sábado (20), o público poderá desfrutar da exibição do filme “O Serviço de Entregas da Kiki”, enquanto no domingo (21), será a vez do clássico “Branca de Neve e os Sete Anões”.

Foto: Divulgação

Sessões ao ar livre da 2ª Mostra “Mulheres Mágicas – Reinvenções da bruxa no cinema” Datas: 20 e 21 de abril (sábado e domingo) às 16:30 20 de abril: “O serviço de entregas da Kiki”

21 de abril: “Branca de Neve e os sete anões” Classificação indicativa: Livre

Local: Jardim do CCBB Brasília

Entrada franca

Anime Summit 2024

O maior evento otaku e geek do Centro-Oeste está de volta. Em sua maior edição, o Anime Summit ocupará o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade até o próximo domingo (21), com uma programação completa que trará artistas nacionais e internacionais, games, gastronomia e muitas atrações e atividades. Entre os destaques está uma celebração ao trabalho do mangaká Akira Toriyama, criador de Dragon Ball. Uma das novidades é a área de cinema da Anime Onegai.

Foto: Divulgação

Anime Summit 2024

Data: De 18 a 21 de Abril de 2024, Quinta-Feira, Sexta-Feira, Sábado e Domingo

Horário: De 11h às 22h

Local: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Ingressos: Sympla

Copa de Balonismo

A 10ª edição da Copa do Brasil de Balonismo, chega em comemoração aos 64 anos de Brasília. A programação do evento promete transformar o céu da cidade em um cenário colorido, além das técnicas tradicionais do esporte. A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Turismo (Setur-DF). Até o próximo domingo (21), serão realizadas atividades de pré-lançamento da etapa, com voos gratuitos para o público.

Foto: Agência Brasília

10ª Copa do Brasil de Balonismo

De 18 a 21 de abril – programação artística do projeto De 25 a 28 de abril: 20 equipes/balões competem pelas melhores pontuações

Festival “Buraco do Jazz”

O festival ‘Buraco do Jazz’, retorna nos dias 18 e 19 de abril para uma edição especial para o aniversário de Brasília no gramado em frente ao Panteão da Pátria. O evento, criado em 2016, tem como ideia de ocupar os espaços públicos da capital com muita música ao ar livre.

Foto: Divulgação

Buraco do Jazz – Especial Brasília 64 anos Datas: 18 e 19 de abril

Horário: a partir das 17h

Local: gramado em frente ao Panteão da Pátria – Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental

Maitê Proença com o espetáculo “O pior de mim”

Com texto de autoria da própria atriz e sob a direção de Rodrigo Portella, um dos mais renomados diretores teatrais da atualidade, em “O Pior de Mim”, Maitê revisita memórias em uma obra sensível e tocante. Como em um íntimo diálogo com a plateia, Maitê parte de histórias pessoais para falar de todas as histórias, dos mecanismos desenvolvidos para proteger de dores do passado.

Foto: Divulgação

O Pior de Mim, com Maitê Proença

Data: 19, 20 e 21 de Abril de 2024, Sexta-Feira, Sábado e Domingo

Horário: Sexta e Sábado, às 20h/ Domingo, às 18h

Local: CAIXA Cultural Brasília – SBS Quadra 4 Lotes 3/4

Classificação: 12 anos

Ingressos: CAIXA

Espetáculo “TelaPlana”

Em “TelaPlana”, os comediantes visitam, com a ironia que lhes é tão particular, nossa indiscutível condição dos telaplanistas. Com roteiro que narra uma crônica contemporânea em versão cênico-digital, tecem hilariantes críticas, resenhas e teorias acerca do massacrante compartilhamento fútil, alienante, devastador e – eventualmente – relevante que brota das telas.

Foto: Divulgação

“TELAPLANA”, da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo

Data: 20 e 21 de Abril de 2024, Sábado e Domingo

Horário: Sábado, às 20h/ Domingo, às 19h30

Local: Teatro Royal Tulip

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: Sympla