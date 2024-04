Fábio Porchat é criticado ao fazer piada com idoso levado morto ao banco

A participação de Fábio Porchat no reencontro com Patrícia Poeta deu o que falar após o humorista fazer uma piada com o caso da mulher que levou um idoso morto para fazer um empréstimo em uma agência do Rio de Janeiro. Na ocasião, o ator foi divulgar a estreia da nova temporada do ‘Que História É Essa, Porchat’ na Rede Globo.

Durante sua participação, o artista sentou atrás de uma mulher da plateia e segurou o braço direito dela. “Ela adorou a estreia do programa ontem, estava assistindo muito e ela riu muito. Foi muito bacana”, afirmou Porchat, balançando a mão da espectadora enquanto levantava a cabeça dela, que se movia para a frente.

A atitude do ator rendeu comentários negativos de alguns internautas nas redes sociais. “Gente, na boa, a Internet é podre todos nós sabemos e eu já ri de várias paródias do tio Paulo. Mas não acho de bom tom essa brincadeira num programa de televisão sei lá, eu como apresentadora não faria”, opinou uma usuária da rede social X, antigo Twitter.