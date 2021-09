‘Eu preciso viver’, diz Helô Pinheiro sobre tratamento contra câncer de tiroide

Pinheiro afirmou que percebeu que algo estava errado quando começou a sentir calores. “Eu pensei: ‘Meu Deus, eu já passei da menopausa”

Helô Pinheiro, 76, falou neste domingo (5) sobre o tratamento que está fazendo contra um câncer de tiroide. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record), a musa da música “Garota de Ipanema” disse que passou por uma cirurgia em julho e que está bem. “Eu preciso viver, preciso continuar minha caminhada. Que ela seja ainda longa é o que eu espero”, disse.

Pinheiro afirmou que percebeu que algo estava errado quando começou a sentir calores. “Eu pensei: ‘Meu Deus, eu já passei da menopausa já tem tempo, por que eu estou sentindo esses calores?'”. Orientada pelo seu médico, ela fez um ultrassom e foram detectados cinco nódulos no pescoço. “Quando a médica falou que era um carcinoma já me assustou de qualquer forma, ler ou saber dá no mesmo, mas como ela me tranquilizou dizendo: ‘Não, você pode ficar sossegada que você vai se curar’, me deu um pouco mais de alívio”, disse a ex-modelo e empresária.

A cirurgia para retirada dos nódulos e da tireoide foi realizada no dia 20 de julho. Agora, Helô fará tratamento com iodoterapia. Nessa preparação, ela cita que não pode usar esmalte, tingir o cabelo nem comer nada que tenha iodo ou sódio. “Por exemplo água de coco, que eu adoro”, disse. Também terá de ficar cinco dias em isolamento, que será feito na sua casa. “Vou ficar isoladinha no meu quarto, vou ler um livro, vou ver televisão, mas são cinco dias que vão parecer um ano”, afirmou.

Helô disse também que tem tido muitas oscilações de humor. “Acho que mexeu muito com a minha estabilidade emocional, não só de saber [do câncer], mas também pela própria retirada da tireoide, que os hormônios estão ali para equilibrar. Eu estou praticamente desequilibrada emocionalmente.”