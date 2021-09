Ex-BBB Josy Oliveira morre aos 43 anos

Artista sofreu um AVC após passar por cirurgia para tratar de um aneurisma. Josy deixa marido e um filho de 4 anos

A psicóloga Josy Oliveira, participante da nona edição do Big Brother Brasil, morreu no sábado (4), aos 43 anos. Josy sofreu um acidente vascular cerebral durante uma cirurgia para tratar de um aneurisma na última terça (31/8). Com as complicações, a artista teve de ficar em coma induzido e acabou não resistindo.

Após o programa, Josy se dedicou à carreira de cantora, cuja qual já exercia antes de participar do reality. Natural de Juiz de Fora-MG, a artista vivia em São Paulo e será cremada na capital paulista.

Josy deixa marido e um filho de 4 anos.