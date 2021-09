Juliette quebra recorde no Spotify Brasil nas primeiras 24h após lançamento de EP

O EP foi divulgado na quinta-feira, 2. O disco conta com seis faixas inéditas: Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá e Benzin

Juliette quebrou recorde de Olivia Rodrigo e é o projeto com mais streams no Spotify no Brasil nas primeiras 24 horas após o lançamento. O EP foi divulgado na quinta-feira, 2. O disco conta com seis faixas inéditas: Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá e Benzin.

Sem dúvida, a vencedora do Big Brother Brasil 21 tem o álbum com a maior estreia nacional do serviço musical de streaming: 5.987 878.

Antes mesmo do lançamento, foram realizados mais de 600 mil pré-saves do material em todas as plataformas de streaming.

Só no Spotify, as músicas foram garantidas por mais de 222 mil pessoas antes do lançamento.

No Twitter, o sucesso do EP de Juliette foi um dos assuntos mais comentados na tarde deste sábado, 4.

No Instagram, Juliette comemorou o lançamento de seu primeiro álbum musical. “Saiu! E eu não consigo explicar tudo que estou sentindo… frio na barriga, felicidade, euforia, medo, paz, gratidão… muita gratidão. Pela música, pela vida e por vocês. Esses são apenas os primeiros passos dessa nova trajetória e o meu único pedido é que essas músicas toquem vocês como fazem comigo”, escreveu.

Estadão Conteúdo