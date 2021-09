40 anos da diva Beyoncé

Veja ranking de composições mais tocadas da artista nos últimos 10 anos no Brasil

Beyoncé é uma das grandes estrelas da música mundial e uma das artistas mais bem-sucedidas das últimas décadas. Cantora, compositora, atriz e ex-integrante do grupo Destiny’s Child, ela tem fãs em todo o mundo e também no Brasil. Neste sábado, dia 04, a artista completa 40 anos de idade e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento especial sobre as suas canções mais tocadas no Brasil.

Nos últimos 10 anos, a música mais tocada de Beyoncé no país nos principais segmentos de execução pública foi “Halo”, um dos hits da artista lançado no ano de 2008 e faixa do terceiro disco de estúdio, “I Am…Sasha Fierce”. Essa foi também a canção que mais lhe rendeu direitos autorais no ano passado pela execução no Brasil. No top 3 desse ranking, também ficaram “Crazy in love”, um grande sucesso da artista com a participação do rapper Jay-Z, com quem é casada, e “Irreplaceable”, outra canção famosa da diva norte-americana que faz parte do álbum “B’Day”.

Entre as bandas e artistas que mais gravaram canções de autoria de Beyoncé, o Ecad destacou os três primeiros colocados: o grupo Destiny’s Child, onde a cantora começou a sua trajetória musical, seguido por outra grande estrela da atualidade, Lady Gaga, e da cantora e atriz belga Aurore Delplace.

No banco de dados do Ecad, Beyoncé tem 234 canções e 1.266 gravações cadastradas. Uma curiosidade do levantamento foi a palavra que mais apareceu em títulos das músicas escritas pela diva: “love” está em 18 títulos das 234 músicas de sua autoria.

Beyoncé Knowles-Carter nasceu no dia 04 de setembro de 1981 no Texas, nos Estados Unidos. A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas no Brasil foi proveniente dos segmentos de Rádio, TV e Casas de Festas e Diversão, que correspondem a mais de 75% do que foi destinado a ela nos últimos 10 anos. Os valores arrecadados no Brasil são distribuídos pelo Ecad para a associação brasileira que representa Beyoncé e esta, por sua vez, repassa esses valores para a associação estrangeira à qual a cantora é filiada.

No Brasil, a associação de música que representa Beyoncé é a União Brasileira de Compositores (UBC). “Beyoncé é um exemplo de artista global completa, suas performances e lançamentos sempre atraem atenção de um público cada vez maior”, declarou Marcelo Castello Branco, diretor executivo da UBC.

Ranking das músicas de autoria de Beyoncé mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

Posição Música Autores 1 Halo Ryan Tedder / Beyoncé / Bogart 2 Crazy in love Beyoncé / Eugene B Record / Jay Z / Harrison Richard C 3 Irreplaceable Espen Lind / Bjorklund Amund / Beyoncé / Ne Yo / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen 4 Sweet dreams Rico Love / Jealous J / Beyoncé / Wayne Wilkins (Gb) 5 Ego Beyoncé / Harold Spencer Lilly Jr / Elvis Jr Williams 6 Single ladies (put a ring on it) Tricky (Us 1) / Kuk / Beyoncé / The Dream 7 Perfect duet Beyoncé / Ed Sheeran 8 Beautiful liar Beyoncé / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen / Amanda Ghost / Ian Dench 9 Formation Kid Krunk / Beyoncé / Mike-Will / Pluss / Caliboy Da Wiz 10 Telephone Lady Gaga / Shaboogie / Beyoncé / Lazonate S Franklin / Black (Us 7) 11 Say my name Shaboogie / Fred Iii Jerkins / Beyoncé / Kelly Rowland / Letoya Luckett / Latavia Roberson / Black (Us 7) 12 Get me bodied Beatz Swizz / Sean Garrett / Beyoncé / Knowles Solange Piget / Angela Renee Beyince / Makeba R Riddick 13 Partition J Roc / Beyoncé / Dean Michael George / The Dream / Timbaland / Key Wane / Justin Timberlake 14 7/11 Detail / Beyoncé / Adrian Brusch / Chill Pill 15 Dance for you Tricky (Us 1) / Beyoncé / The Dream 16 The girl is mine (ft Destiny’s Child & Brandy) Shaboogie / Ninth Wonder / Fred Iii Jerkins / Beyoncé / Sean Garrett / Kelly Rowland / Japhe Tejeda / Donald (Us 1) Davis / Jeremy David Skaller / Eddie Robinson / Angela Renee Beyince / Black (Us 7) / Brandy Norwood 17 Survivor Knowles Matt / Beyoncé / Dent 18 Rise up Jesse Woodard Iv / Sia / Chauncey A Hollis / Beyoncé 19 Hold up Nick Zinner / J Tillman / Doc Pomus / Beyoncé / Mnek / Antonio Randolph / Emile Haynie / X Melo / Karen L Orzolek / Diplo / Yeah Yeah Yeahs / Shuman Mort / Ezra Koenig / Kevin Mcconnell / Boy Tell Em Soulja 20 Upgrade u Beyoncé / Sean Garrett / Jay Z / Knowles Solange Piget / Makeba R Riddick / Clarke (Usa 1) Willie / Angela Renee Beyince / Clarence Reid

Ecad