Entenda a Rússia de Vladimir Putin através de filmes e documentários

Atual presidente russo, Vladimir Putin é uma das figuras que protagonizam a guerra entre Rússia e Ucrânia, que teve início nesta quinta-feira. Antes de chegar ao poder, há mais de 20 anos, ele foi agente da KGB, o órgão de espionagem da União Soviética, e um dos chefes da FSB, que sucedeu antiga agência após o fim do bloco socialista.

Em agosto de 1999, através de suas conexões burocráticas, ele foi alçado ao cargo de primeiro-ministro do então presidente da Rússia Boris Ieltsin. Desde então, ele já foi eleito presidente em 2000, 2004, 2012 e 2018 –e pode continuar no cargo até 2036, já que o governante sancionou uma lei que permite que ele concorra a mais dois mandatos.

As tensões com a Ucrânia são uma marca de seu governo. Em 2014, Putin anexou a Crimeia, território anteriormente ucraniano na fronteira entre os dois países. Além disso, Putin tem fomentado uma guerra civil de separatistas pró-Rússia na região do Donbass, no leste da Ucrânia, que está no centro da tensão atual.

Considerado um estrategista inteligente por figuras como Donald Trump e um dissimulado por líderes como o presidente francês Emmanuel Macron, pode-se dizer que Putin é uma figura no mínimo controversa. Para entender melhor o presidente da Rússia e o cenário atual do país, veja abaixo uma lista de filmes que, sob diversas perspectivas, explicam traços importantes da situação do país sob o governo de Putin.

As testemunhas de Putin

Neste documentário de Vitaly Mansky, lançado em 2018, registra-se a ascensão de Vladimir Putin, por meio de materiais inéditos, partindo do colapso da União Soviética até os anos 2000, quando ele ocupou o Kremlin pela primeira vez como governante. O filme será transmitido no Canal Brasil nesta sexta (25), às 20h45.

Leviatão

Vencedor do Globo de Ouro e do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes em 2014, além de indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2015, este filme narra a luta de um mecânico que perde sua casa para um político russo. A partir desse enredo, são expostas as ruínas de uma polícia e de um Judiciário contaminados pela corrupção e infestados de abuso de poder. “Leviatã” foi dirigido por Andrey Zvyagintsev.

Disponível para compra ou aluguel no Apple TV +, Youtube e Google Play, 14 anos

Le système poutine

Dirigido por Jean-Michel Carré, este documentário francês, lançado em 2007, é uma reportagem que busca traçar o perfil do presidente russo. Passando de sua biografia aos seus alicerces políticos, o filme demonstra como Putin utiliza as exportações de petróleo e gás como armas geopolíticas para fazer valer sua influência sobre o mundo.

Disponível na plataforma Amazon Prime Video

Putin’s revenge

“Putin’s Revenge” é um documentário que faz parte da série de TV americana Frontline, na qual cada episódio se destina à investigação de um assunto específico. Lançado em 2017 e dirigido por Michael Kirk, “Putin’s Revenge” destrincha a interferência russa nas eleições americanas de 2016, nas quais a candidata do partido democrata Hillary Clinton alega ter sido prejudicada.

Disponível no YouTube, no canal Frontline PBS

Ícaro

Vencedor do Oscar de melhor documentário em 2018, “Ícaro” revela os bastidores do esquema de doping que fraudou resultados de exames de atletas russos em competições olímpicas. Este thriller documental, dirigido pelo americano Bryan Fogel, traz depoimentos do cientista russo Grigory Rodchenkov, um dos responsáveis por enganar os órgãos internacionais de controle. ​

Disponível na Netflix, 16 anos