Conflito desacelera retomada em zona do euro e Reino Unido neste ano, diz banco

A guerra na Ucrânia deve representar um choque para o crescimento econômico na zona do euro e no Reino Unido, já que preços mais altos de energia e uma piora na confiança provocam um freio nos gastos dos consumidores, afirma o banco alemão Berenberg. A economia da zona do euro deve crescer 3,7% neste ano, abaixo da expectativa anterior de 4,3%, e o Reino Unido deve registrar alta de 4,3% em seu PIB (não mais 4,8% como antes projetado), diz o banco.

Preços mais elevados de alimentos e energia devem pesar sobre os gastos dos consumidores dos EUA, mas isso poderia levar a mais investimento em xisto, o que mitigaria o impacto sobre a demanda agregada, segundo o Berenberg.

O conflito entre Rússia e Ucrânia não deve mudar a perspectiva para os bancos centrais de modo significativo, afirma ainda o banco.

Estadão conteúdo