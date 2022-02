‘Ela fez história’, famosos lamentam morte de Paulinha, do Calcinha Preta

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte da artista

Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira (23) aos 43 anos, confirmou a assessoria de imprensa da artista. Internada em Sergipe desde a sexta-feira (11), a cantora apresentou piora clínica nos últimos dias e entrou em coma.

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte da artista.

Wesley Safadão foi um deles. “Que a sua passagem seja de muita luz”, desejou o cantor ao publicar uma imagem em que aparece com Paulinha. “Que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!”

O humorista Ed Gama comentou a postagem do Calcinha Preta no Instagram: “impossível acreditar nisso! Paulinha é eterna em minha vida, no meu coração e na memória de todos os brasileiros. Obrigado rainha, você fez história e jamais será esquecida”.

“O Brasil e o mundo perdem uma grande artista, dona de uma voz incomparável. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs”, escreveu o cantor Frank Aguiar na mesma publicação.

O perfil oficial de Eslovênia Marques, participante do “BBB 22”, também lamentou. “Todo nordestino sabe o quanto essa perda tão recente vai fazer falta para nossa cultura e para a indústria da música brasileira” .

“Paulinha era força, vibração e contagiava todos a sua volta com sua vontade de viver e encantar. É um impacto inestimável e nós desejamos a todos fãs, familiares e amigos, muita força para encarar esse momento tão delicado, que todos os dias vocês busquem na garra que Paulinha tinha, a sabedoria para seguir levando o legado que ela construiu”, concluiu.