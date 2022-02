Morre Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta

O estado dela era grave, estava em coma com inflamações no cérebro, no fígado e nos rins. A morte da artista foi confirmada pela sua equipe

A cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta faleceu nesta quarta-feira, 23, aos 43 anos. Paula estava em internada na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju. O estado dela era grave, estava em coma com inflamações no cérebro, no fígado e nos rins. A morte da artista foi confirmada pela sua equipe, através das redes sociais. "O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo", informa a nota. Paulinha completou 13 dias de coma nesta quarta, a equipe médica vinha investigando o que causava os problemas identificados na cantora. Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 23, o médico da cantora, Ricardo Leite, foi informado que a hipótese provável era de que o problema fosse autoimune. Paulinha estava fazendo diálise para a remoção de substâncias tóxicas do organismo. "O que não sabemos no caso de Paulinha é o que levou o rim a inflamar, depois o fígado e, por último, o cérebro. Sabemos que um órgão inflamado levou a inflamação ao outro. A paciente apresenta um grave problema tóxico metabólico. Do ponto de vista do diagnóstico, temos um painel toxicológico e várias substâncias que estão sendo estudadas para entender o que desencadeou essas lesões", explicou o médico na ocasião Ainda na terça, os médicos descartaram uma possível morte encefálica. "Temos exames de imagem e clínicos, não há possibilidade de morte encefálica", assegurou. Já no comunicado de falecimento, a morte cerebral foi confirmada. "Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia", finaliza a nota. Caminhada Paulinha trilhava uma longa trajetória. Iniciou sua carreira aos 12 anos de idade em cima dos trios elétricos. Passou por bandas como Flor de Mel, Panela de Barro, GDO do Forró, Paulinha & Marlus e Silvânia & Paulinha e o trio Gigantes do Brasil. Descoberta por Gilton Andrade, empresário e diretor da banda Calcinha Preta, a artista viveu seu momento de maior prestígio nos vocais da banda. Passou por idas e vindas com o grupo, inicialmente ficou 12 anos e retornou ao palco junto a formação em 2018. Consumou 22 álbuns e três DVDs. Gravou grandes sucessos como: "Louca Por Ti", "Baby Doll", "Vou Te Dominar", "Armadilha", "24 horas de Amor", "Abra o Meu Coração", "Ainda Te Amo", "Tutti-Frutti" entre outras. Foi casada com o cantor Marlus Viana durante dez anos, os dois anunciaram a separação em 2015. Namora com o dançarino Clevinho Santos desde 2017. Paulinha deixa uma linda trajetória na música e na arte e será sempre lembrada por sua voz marcante. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CALCINHA PRETA (@calcinhapreta)