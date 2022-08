Débora Bloch volta às novelas após 7 anos com personagem ‘zero feminista’

A atriz Débora Bloch, 59, retorna em “Mar do Sertão” (Globo), com Deodora, uma personagem “zero feminista”

Mariana Arrudas

São Paulo, SP

Após sete anos longe das novelas, a atriz Débora Bloch, 59, retorna nesta segunda-feira (22) em “Mar do Sertão” (Globo), com Deodora, uma personagem “zero feminista”. A nova trama passa a ocupar a faixa das 18h e apresenta a história do amor de Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sérgio Guizé).

“A volta foi algo natural, antes eu estava sendo convidada para trabalhos muito importantes, mas eram séries, e eu fui emendando”, disse a artista, em conversa com a imprensa. Após sua última novela, “Sete Vidas” (2015), Bloch esteve em projetos como “Justiça” (2016), “Onde Nascem os Fortes” (2018) e “Segunda Chamada” (2019-2021).

Para ela, as séries deram a oportunidade de explorar diferentes papéis, já que, nas novelas, “geralmente você é pouco encaixada em outros tipos de personagens”. Agora, ela será Deodora, esposa de Coronel Tertúlio (José de Abreu) e mãe apaixonada pelo mimado Tertulinho (Renato Góes), rival do protagonista.

“Minha personagem não é uma pessoa muito legal, o coração dela é dinheiro e poder. Vive para o marido e o filho e não é nada empática com os mais pobres”, conta ela, que ainda classifica Deodora como manipuladora e detentoras de valores questionáveis. Apesar disso, o trabalho chega com muito humor, um dos pontos que fez Bloch decidir voltar aos folhetins.

“O que está enchendo meu coração nessa novela são os personagens muito bem construídos e humanizados”. Para ela, “Mar do Sertão” pode trazer a fórmula que fez “Pantanal” se tornar um fenômeno para o público. “[A novela] tem uma brasilidade muito gostosa. Não é à toa que ‘Pantanal’ está fazendo sucesso. O Brasil gosta de ver o país bonito, legal.”

A história substituí o folhetim de época “Além da Ilusão” e se passa na cidade fictícia de Canta Pedra, dividida em duas fases. A primeira exibe o romance inocente de Candoca e Zé Paulino, que sofre um acidente e é dado como morto. Após um salto de 10 anos, ele volta à cidade e encontra seu grande amor casado com Tertulinho, seu rival.