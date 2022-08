Gustavo Beats, ex-BBB, desmente foto beijando outro homem: “É tudo fake news”

Advogado respondeu a uma caixinha de perguntas ao lado de sua amada, Laís Caldas

BA-BA-DO esse final de semana ao povo foi à loucura com Gustavo Beats respondendo uma caixinha de perguntas ao lado de sua amada, Laís Caldas. A pergunta que gerou o maior burburinho foi sobre o suposto beijo do rapaz em outro homem antes de entrar no BBB. O advogado diz que as fotos são fake e que é só reparar no pelo no peito que o rapaz da foto tem.

“Aquela foto dele beijando um homem (antes do BBB) é verídica?”, perguntou uma seguidora.

Laís investe que não sabia de nada e que está descobrindo tudo agora. “É cada coisa que vocês falam, só tô descobrindo uns trem. Que bom que é fake news”, disse.

“É fake news, tudo fake news, só reparar os pelos no peito, eu não tenho”, declara Gustavo na maior tranquilidade do mundo. Quem não deve não teme, né?