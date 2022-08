Anitta entra de vez na campanha e elogia novo jingle de Lula

Lula sabe disso e aproveitou para faturar: “A Anitta aprovou. Vem conferir o jingle!”, postou o ex-presidente

Lançado neste sábado (20), o novo jingle da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi elogiado publicamente por uma de suas mais potentes apoiadoras. Anitta, que já declarou seu voto no petista e, à época, se dispôs a ajudar na campanha, foi às redes para dar seu aval ao vídeo publicado no Twitter. “Sensacional hahahhaha”, comentou a funkeira, na linguagem da geração Z.

Não é pouco, levando-se em consideração o poder de alcance dos quase 80 milhões de seguidores que a cantora acumula no Instagram e no Twitter. Lula sabe disso e aproveitou para faturar: “A Anitta aprovou. Vem conferir o jingle!”, postou o ex-presidente duas horas depois, marcando o perfil da cantora.

Em uma entrevista concedida a jornais portugueses, em julho, Anitta contou que chegou a sugerir estratégias de marketing ao candidato, que na mais recente pesquisa divulgada pelo Datafolha, aparece com 47% das intenções de voto, ante 32% de Jair Bolsonaro.