Senhorinha fã de Anitta sobe ao palco, dança, rebola e viraliza

O nome dela é Marli Gomes da Silva, mas pode chamar só de Marli. Ou melhor, Tia Marli. Assim ela se apresentou para Anitta ao ser convidada a passar da fila do gargarejo para o palco, durante o show da cantora neste sábado (20), no Rio. Podia ser só uma aparição tímida, mas Tia Marli mostrou ali, em poucos minutos, que tem o tal “star quality”, e roubou a cena.

Ela não só rebolou na mesma cadência de Anitta (Ok, quase no mesmo ritmo), como ainda fez movimentos conhecidos somente pelos insiders do mundo do funk, como o da coreografia de “Envolver”, hit recente da cantora. Anitta, embasbacada, parecia não acreditar no que estava vendo e decidiu dar cartaz para a fã no intervalo da música. “Qual é o seu nome, tia?”, perguntou.

E ela respondeu: “Meu nome é Marli Gomes da Silva e sou do Rio Grande do Norte”. Anitta elogiou:

“E está aqui bombando no Garota Vip [nome da festa]”. Marli então aproveitou a deixa: “Minha filha, era o meu sonho. Vou arrebentar a boca do balão. É só tchuco tchuco nela”, animou-se a senhorinha, fazendo um movimento de vai e vem com as mãos.

Ela ainda teve tempo (e presença de espírito) para lançar um “Criticar Marli é fácil, quero ver ser Marli” e um ousado “Vocês pensaram que eu não ia balançar a bunda hoje, é?”.

Anitta gargalhou. O público urrou, e Tia Marli então foi dançar mais uma vez. Enfiou-se no meio de Anitta e de outra dançarina e rebolou de novo, segurando no bumbum da cantora, botou a mão no joelho e deu uma abaixadinha, fez o movimento da sanfoninha, abriu o espacate… Brilhou. A impressão que a tiazinha dançante passava era que ela estava totalmente em casa e não sairia dali.

Mas Anitta, mesmo se divertindo com tudo aquilo, precisava continuar o show. “Dá tchau para o seu público que te ama, vai”, pediu ela. “Faz barulho para a Tia Marli, gente!”, disse Anitta, rindo tanto que chegou a tossir. As cenas, claro, viralizaram.

“Tia marli fazendo em 5 minutos o que outros artistas não fizeram a carreira inteira”, comentou um usuário do Twitter. “Tia Marli só tinha um macacão, um ingresso pro front stage e um sonho”, escreveu outro. “Lenda”, “ícone” e “diva” foram outros adjetivos usados pelos fãs de Anitta. E, agora, de Tia Marli também.