Consumo de podcasts tem crescido no Brasil: Entenda o porquê

Brasil é o 3º maior consumidor de podcasts no mundo, Victor Assis CEO e empresário do PodPah, um dos maiores podcasts do país, explica

Os podcasts se tornaram rapidamente uma paixão nacional e diversos dados provam isso, segundo levantamento da Insider Intelligence, o Brasil é o terceiro maior consumidor de podcasts no mundo em números absolutos, com mais de 39 milhões de ouvintes, e ainda estima que o formato se popularize a 23,5% da população mundial conectada até 2024.

Isso ajuda a perceber o quanto o formato se popularizou no país, mas por que ele ganhou tanta projeção no Brasil? Segundo Victor Assis, CEO e empresário do PodPah, um dos maiores podcasts do país, isso se deve à facilidade de acesso e ao vínculo do brasilerio a rádio.

“Durante a pandemia houve o grande ‘boom’ da popularidade dos podcasts no Brasil, isso ocorre devido à facilidade de acesso ao conteúdo, poder ouvi-los enquanto realiza suas tarefas domésticas, no carro ou no transporte público, poder acompanhar o programa tanto pelos streamings de áudio, quanto pelos de vídeo contribui para seu crescimento”.

“Mas além disso, o brasileiro possui um forte vínculo com o rádio, ele continua sendo bastante consumido no país, ou seja, já possuem familiaridade com conteúdos em áudio e as abordagens mais modernas trazidas pelo podcast também ajudam a atrair mais o público jovem, o que potencializa o seu crescimento” Explica Victor Assis.