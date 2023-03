“Levante a cabeça porque um erro não define quem você é”, dispara mãe de Cara de Sapato

Após expulsão do lutador do reality, Dona Wilma usou as redes sociais para prestar apoio ao filho

Depois que o mundo de Cara de Sapato veio abaixo com a expulsão do BBB 23, Dona Wilma, mãe do atleta, usou as redes sociais para mostrar-se presente na vida do filho mesmo nos momentos difíceis. A mãe de Sapato não deixou de dizer que ele sempre venceu os gigantes na sua vida e que seus fãs, amigos e família estavam ali para apoiá-lo.

“Filho! Levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos! Espero te ver logo e poder te abraçar! A sua trajetória de vida é linda.”, iniciou

Wilma ainda fala sobre a equipe de Amandinha que a apoiou no monneot. “Sempre venceu os gigantes que se apresentaram no seu caminho com lisura! Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permaneceremos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família. Não posso deixar de agradecer a equipe da Amanda por todo o apoio”, finalizou.