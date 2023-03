Jojo Todynho revela que já perdeu 24 quilos

Cantora está focada na dieta, exercícios e estudos depois que ingressou na faculdade de direito, ela contou que se sente feliz com as conquistas

Olha ela! Jojo Todynho está de vento em popa em diversas áreas da sua vida. A musa revelou que já perdeu 24 quilos com a dieta seguida à risca e exercícios físicos. Em entrevista ao ‘Mais Você’ ela revelou detalhes sobre o processo de emagrecimento.

“Estou na clínica fazendo soro porque sou fitness agora. Estou no projeto saúde desde o começo de janeiro. Estava com 159 e devo estar com 135 kg. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado”, disse ela.

Além da vida fitness, Jojo iniciou os estudos na faculdade de direito e pretende se tornar doutora. Força, foco e fé Jojo!