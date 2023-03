Tio de Guimê culpa Lexa por expulsão e chama Anitta de “Rainha da Putaria”

Amarildo comentou que está estranho o drama da esposa do cantor e a viagem para o aniversário da amiga, Anitta

A história de Guimê está dando pano pra manga, e agora a família do cantor começou a se pronunciar diante do caso. Um tio do cantor revelou que o cantor só foi expulso do reality por causa do drama de Lexa nas redes e ainda chamou Anitta de Rainha da Putaria.

“Trutão tomara que o drama da sua Sr não lhe traga muitos prejuízos e você consiga permanecer na sua caminhada! Tá meio estranho tanto drama e depois viaja com a Rainha da Putaria. Só quem bebe sabe as mancadas que damos embriagados. Fé e marcha”, disse Amarildo.

Vale ressaltar que Anitta pediu para confirmarem La na sua festa de aniversário que acontece esse mês, depois de tudo que a amiga passou com o marido no BBB 23.