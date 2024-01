CNN Brasil recontrata, agora como comentarista, repórter que havia deixado a emissora

Na nova função, Pedro Duran estará prioritariamente nos jornais CNN Novo Dia e Brasil Meio-Dia

Folhapress

Aracaju – SE

A CNN Brasil recontratou nesta quinta-feira (11) o jornalista Pedro Duran. Repórter da emissora até março do ano passado, ele retorna a partir deste mês em uma nova função: será comentarista.

A informação foi confirmada pela CNN Brasil à reportagem. Na nova função, Duran estará prioritariamente nos jornais CNN Novo Dia, comandado por Carol Nogueira, e Brasil Meio-Dia, de Muriel Porfirio, que vão ao ar às 6h e às 12h, respectivamente.

Duran também produzirá conteúdo para as plataformas digitais da CNN Brasil. Sua chegada não tem a ver com mudanças. Por enquanto, o canal não vai mexer no comando de seus telejornais.

A estreia de Pedro Duran na nova função já tem data para acontecer: ele estreia na próxima segunda-feira (15). O jornalista fez parte do time que implementou a CNN Brasil em 2019.

Na emissora, Pedro Duran foi repórter ao longo de três anos e meio, circulando entre São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, sem lugar fixo para entrar ao vivo sobre fatos do Brasil.

Duran havia deixado o canal em março de 2023 para montar um plano de comunicação no Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sem trabalhar na televisão neste período.

“Eu me sinto como se estivesse voltando para casa. Viver a implantação da CNN no Brasil foi o projeto profissional mais marcante da minha vida, e tenho muito orgulho disso. Volto para trabalhar com amigos e parceiros que admiro imensamente”, disse Duran à reportagem.

“A missão que recebi vai me permitir contar histórias do meu jeito, seguir aprendendo e fazer jornalismo de qualidade com quem mais entende disso. 2024 para mim começa com muita responsabilidade e alegria”, completou o comentarista.