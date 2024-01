Casa onde Paola Carosella grava programa é de Niemeyer e está à venda por R$ 16,5 milhões

Mansão tem 880 m², cinco quartos, cinco banheiros e cinco suítes, e seis vagas de garagem, além de ampla área externa com vegetação

Folhapress

São Paulo – SP

Não é apenas pelas belas comidas e o bate-papo com famosos que o programa de Paola Carosella é conhecido. “Alma de Cozinheira”, do GNT, se passa em um ambiente que impressiona internautas.

A casa onde o programa é gravado está localizada no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, e é a única casa pelo arquiteto Oscar Niemeyer na cidade. Foi construída em 1970. Veja fotos na galeria abaixo.

A mansão, que está à venda por R$ 16,5 milhões, tem 880 m², cinco quartos, cinco banheiros e cinco suítes, e seis vagas de garagem, além de ampla área externa com vegetação. No anúncio, consta que o valor do IPTU é de R$ 6.500.

A residência possui uma rampa que liga a sala aos quartos.