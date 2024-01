“de esquerda ou de direita”, Rachel Sheherazade se pronuncia e aponta seus planos para a política

Genteee, essa entrevista com a jornalista Rachel Sheherazade no podcast “Flow”, desta terça-feira (9) rendeu e muitooooo. Ao longo do bate-papo com o apresentador Igor Rodrigues Coelho, a ex-participante de ‘A Fazenda 15’ conversou sobre inúmeros temas tanto sobre sua vida pessoa quanto profissional. E um dos assuntos tratados na conversa, foi sobre sua intenção de ingressar na política.

“Tu pensa em algum dia virar deputada?”, questionou o comandante do “Flow Podcast”. Rachel confirmou já ter sido sondada por alguns partidos políticos, mas disse que nesse momento de sua carreira, está focada em voltar para a televisão: “Olha, eu já recebi alguns convites para entrar para a política, mas eu sei que enquanto houver dentro de mim aquela chama da televisão, aquele amor pela televisão, eu vou ficar bem dividida”, confessou a comunicadora.

Sheherezade seguiu afirmando que não sente o desejo de ingressar na política, do mesmo jeito que sente sua paixão pela televisão. O apresentador do podcast quis saber então, qual era o posicionamento político no qual a jornalista se identificava “’Tem uma galera que não sabe até hoje (…) ‘Pô, a Raquel é de esquerda, a Raquel é de direita?’”.

A jornalista preferiu não se declarar a favor de nenhum viés político: “Eu sou a Rachel, gente! Não me coloquem em caixas, por favor, eu abomino caixas!”, pediu e pelo visto, ela não se identifica nem pelo posicionamento de direita, nem pelo da esquerda.