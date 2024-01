“Fácil com o peso econômico a seu favor”, Rachel Sheherazade dá sua opinião sobre ‘coragem’ de Silvio Santos

Genteeee, vocês viram que a Rachel Sheherazade discordou de que o apresentador Silvio Santos seja corajoso devido aos seus posicionamentos que fez em rede nacional. Na avaliação da jornalista, o empresário possui muita riqueza, e é justamente o lhe confere privilégios para fazer tais declarações polêmicas.

Esse assunto surgiu durante seu bate-papo com o apresentador Igor 3K, no Flow Podcast, desta quarta-feira (10). O apresentador destacou que Silvio Santos fala o que pensa sem ter a menor preocupação em ser cancelado, o que lhe causou certa admiração, mas Sheherazade discordou totalmente.

“Ele [Silvio Santos] fala, né? Mas hoje em dia não tem mais isso. Antes, as celebridades e grandes nomes da comunicação falavam o que queriam e tinha muita gente passando pano para falas racistas, homofóbicas e incorretas. Hoje as pessoas estão mais atentas, assim como o Ministério Público. Então hoje ninguém só fala, mas também responde judicialmente pelo que fala”, pontuou.

Mesmo com a visão de Sheherazade, Igor insistiu que o dono do SBT é muitíssimo corajoso por falar o que pensa. Só que Sheherazade fez questão de destacar que o empresário tem muita riqueza e fama, o que lhe confere alguns privilégios.

“Talvez se você tivesse uma emissora e o poder econômico dele. É mais fácil você lidar com as consequências das suas falas quando você tem o peso econômico a seu favor […] Coragem é uma pessoa comum falar o que pensa e lidar com isso. Uma pessoa sem uma moeda para pagar o advogado, enfrentar quem tem o poder econômico e mesmo assim falar, aí é coragem. Agora quando você tem poder econômico e respaldo político, é muito fácil fazer”, relatou.