Roteiristas de Hollywood sinalizam greve para o início do mês de maio

Sindicato confirma resultado de votação favorável a prosseguir com a greve

São Paulo – SP

O sindicato de roteiristas de Hollywood autorizou a realização de uma greve no próximo dia 1° de maio.

A ação acontece caso um acordo com a aliança de produtores de cinema e televisão não seja obtido até a data, quando o grupo terá aprovação dos membros para estabelecer a paralisação.



Em e-mail aos membros e nas redes sociais, o sindicato confirma que 97,85% da votação interna foi à favor de prosseguir com a greve, caso a negociação saísse frustrada. De acordo com o grupo, 78,79% dos membros participaram do processo, com 9.020 votos à favor da greve e apenas 198 contra.