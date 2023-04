Léo Santana diz ter relacionamento saudável mesmo com assédio na web

Cantor declarou que não vai ter mais dancinhas sem camisa na web depois do sucesso de ‘Zona de Perigo’

Minhas manas ficaram malucas quando souberam que Lóe Santana não vai mais dançar sem camisa na web. Aloca! Mesmo com o assédio da web, Léo contou detalhes sobre o seu relacionamento com Lore Improta à Caras Brasil, dizendo que os dois vivem um romance maduro e saudável.

“Graças a Deus e ao tempo amadurecemos muito no nosso relacionamento e conversamos muito abertamente sobre tudo”, disse o pai de Liz.

Léo ainda completa: “Temos uma relação muito bacana e saudável e sabemos que os comentários sempre vão existir tanto positivos como negativos, inclusive alguns com maldade, mas a gente lida muito bem com isso, confiamos muito um no outro e nos amamos muito e assim seguimos”, finalizou.