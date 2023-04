Ela assume os quadros “CNN Novo Dia Economia” e o “Live CNN Economia”, analisando temas relacionados a macro e micro economia, além do mercado financeiro

São Paulo – SP

A jornalista Elaine Bast é a nova analista econômica da CNN Brasil. A emissora anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação da profissional que trabalhou por 23 anos na Globo e pediu demissão em maio do ano passado.



Ela assume os quadros “CNN Novo Dia Economia” e o “Live CNN Economia”, analisando temas relacionados a macro e micro economia, além do mercado financeiro. A estreia acontece na próxima terça-feira (2) durante o jornal “Novo Dia”, apresentado por Rafael Colombo.



“Estou muito feliz e abraço com muito carinho esse novo desafio. Sou economista e sempre fui apaixonada por essa área. Comecei minha carreira no jornalismo na Gazeta Mercantil, cobrindo Bolsa de Valores e Fundos de Investimento. Na TV Globo, como repórter de economia, tive o desafio de traduzir o mercado financeiro para a TV aberta. E agora, na CNN Brasil, terei a oportunidade de aliar toda essa minha experiência na análise diária de economia, dando as informações mais importantes do dia.

Conhecimento é poder, é cidadania. E estar nesta empresa, com uma marca tão forte de credibilidade no mundo inteiro, é para mim um sonho realizado e também uma grande responsabilidade”, reforça a jornalista em comunicado enviado à imprensa.

QUEM É ELAINE BAST?

Formada em Economia pela USP e em Jornalismo pela Faculdade Cásper Libero, Bast tem especialização em roteiro de TV pela Columbia University (EUA).



A jornalista fez parte do Grupo Globo por 23 anos. Seu início foi em 1991 no Bom Dia Brasil para ser repórter de economia. Também foi correspondente internacional em Nova York, pelo período de quatro anos (2011-2015).



Ela deixou a emissora por falta de perspectiva, ascensão profissional e desinteresse aparente da emissora em seu trabalho, segundo apuração do UOL.



Em março, segundo o Notícias da TV, a jornalista fez testes na Jovem Pan para apresentar um novo programa vespertino, além de ter sido convidada eventualmente para o “Morning Show”.